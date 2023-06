Policia e Tropojës në një reagim zyrtar bën me dije se nga të shtënat me armë në Tropojë ka mbetur i plagosur në këmbë shtetasi A.B. Gjithashtu bëhet me dije se si pasojë e të shtënave është plagosur në këmbën edhe një kalimtar i rastit, shtetasi G.B. Sakaq theksohet se Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit, 49-vjeçarit B.S., ndërsa kontrollet vijojnë në zonë dhe në ambiente të ndryshme, për të bërë të mundur kapjen e tij.

NJOFTIMI:

Tropojë/Informacion paraprak

Plagosi me armë zjarri 2 shtetas (njëri prej tyre kalimtar), pas një konflikti për motive të dobëta, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori i dyshuar. Shërbimet e Policisë kanë ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e tij. Rreth orës 20:10, në Bajram Curri, në oborrin e një lokali, dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi B. S., 49 vjeç, ka plagosur me armë zjarri pistoletë, në këmbë, shtetasin A. B.

Si pasojë e të shtënave, është plagosur në këmbë dhe është jashtë rrezikut për jetën, edhe një kalimtar i rastit, shtetasi G. B. Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit, është rrethuar zona, si dhe vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme, për të bërë të mundur kapjen e tij. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe ka sekuestruar kamerat e sigurisë dhe çdo provë tjetër që do t’i shërbejë dokumentimit të plotë të ngjarjes. Vijon puna për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje.