Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Tani ju keni një gjendje më të mirë planetare e cila ju lejon të rikuperoni mirë gjatë orëve të ardhshme. Megjithatë, duhet ta lëmë veten të kalojmë pak më shumë tek ndjenjat tona dhe të përpiqemi të mbajmë larg tensionet në lidhje me punën ose studimin.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën nuk është e lehtë në këtë periudhë të mund të bëni gjithçka që dëshironi. Në përgjithësi, ju pëlqen të planifikoni gjëra për të bërë, por së fundmi ka pasur ngjarje të papritura që nuk ju lejojnë të realizoni plotësisht atë që dëshironi. Qëndroni dhe jini të durueshëm.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Gjatë orëve në vijim mund të ketë ndryshime dhe transformime që jo gjithmonë do të priten me gëzim. Muajt ​​e fundit ju është dashur të përballeni me Saturnin në opozitë dhe ndryshimet që kanë ndodhur nuk ju kanë kënaqur aq sa do kanë pëlqyer.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjatë orëve të ardhshme të kësaj fundjave do të ketë mundësi pozitive për të përfituar, veçanërisht në punë. Megjithatë, Saturni mund t’ju krijojë disa probleme në javët në vijim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ndiheni nervoz dhe të lodhur, kërkoni vëmendje nga të tjerët dhe njohje më të madhe të meritave tuaja në fusha të ndryshme. Jeni një shenjë energjike dhe mosmarrja në konsideratë ju shqetëson shumë. Por përpiquni të mos e ekzagjeroni me pretendimet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën shumë gjëra për të organizuar gjatë kësaj kohe, por sa më shumë të jeni të zënë, aq më shumë do të keni mundësi për sukses. Mos hezitoni të kërkoni zgjidhje të tjera. Do të ketë shumë mundësi për të shfaqur cilësitë tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën ata që kanë zhgënjyer besimin tuaj në të kaluarën ose që ju kanë lënduar shumë sërish nuk do të falen. Kush e di nëse do të ndodhë ndonjëherë. Ju i përkisni një shenje që kujdeset shumë për respektin, por të tjerët nuk ju kushtojnë gjithmonë të njëjtën vëmendje.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën shumë prej jush do të kenë mundësi më të mëdha për sukses në punë. Mos hezitoni të përfshiheni dhe të pranoni një sfidë, ju jeni të fortë dhe do të keni mundësinë t’ua provoni edhe të tjerëve.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën pritet një rikuperim i madh, por mundësitë më të mira do të jenë veçanërisht gjatë muajit tetor, kur Jupiteri hyn në shenjën tuaj të horoskopit. Për t’u ndjerë mirë duhet të jeni në gjendje ta menaxhoni jetën tuaj në mënyrë të pavarur dhe më lirshëm.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën gjatë orëve në vijim do të keni mundësinë të pohoni veten dhe të tregoni vlerën tuaj për të gjithë. Nuk është e lehtë për momentin të nxjerrësh forcën tënde, por yjet janë pozitivë dhe ia vlen të përpiqesh të shfrytëzosh sa më shumë këtë gjendje të forcës.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në këtë periudhë jeni shumë të hutuar dhe mund të ndodhë që të thoni ose të bëni gjëra të gabuara. Mundohuni t’i shijoni pak më shumë këto ditë të fundit të verës gjatë të cilave keni më shumë mundësi për t’u rikuperuar edhe nga pikëpamja sentimentale.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën po kaloni një fazë shumë të veçantë në të cilën do të keni mundësi të bëni ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.