Teatri “Migjeni” për herë të parë do të zhvillojë një shfaqje për fëmijë në sallën e madhe duke tejkaluar kufijtë e një teatrit të thjeshtë me kukulla. Regjisorja Merita Smaja shprehet se vitin 2024 teatri e nis për fëmijët me premierën “Mbretëresha e Borës” e përshtatur nga Shegushe Bebeti.

Premiera e shfaqjes për fëmijë “Mbretëresha e Borës” do të jetë më 7 shkurt në teatrin “Migjeni”. Regjisorja Smaja kalimin në skenën e madhe të teatrit me shfaqje fëmijësh e cilëson si një sfidë.

Shfaqja “Mbretëresha e Borës” që nis më 7 shkurt do të vijojë në teatrin “Migjeni” pa ndërprerje për disa ditë me radhë në mënyrë që të kenë mundësi të vijojnë të gjithë ata fëmijë që kanë dëshirë për ta shijuar.