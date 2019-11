Teatri Migjeni mori titullin Nderi i Kombit nga Presidenti Ilir Meta ne 70 vjetorin e themelimit sinteater profesionist.

Gjate dhenies edhe disa titujve te tjere Kalores i Urdherit te Flamurit dhe Mjeshter i Madh per disa emra te shquar te skenes shkodrane dhe shqiptare ne teatrin “Migjeni” ndodhi nje incident, duke u nderprere per disa minuta energjia elektrike duke bere qe per 7-8 minuta te mos kete energji.

Nga skena drejtorja e teatrit Migjeni Rita Gjeka tha se e ka derguar shkresen tek OSHEE por nga nje komunikim me drejtues te OSHEE ata shprehen se nuk ka patur asnje njoftim nga teatri dhe asnje shkrese per te marre masa apo per te derguar punonjesit ne dispozicion.