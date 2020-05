TIRANË

Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbrëmjen e sotme në lidhje me qëndrimin dhe deklaratat e Presidentit të Republikës Ilir Meta për Teatrin Kombëtar.

Rama tha se nuk do polemika me Presidentin dhe se ai nuk është as drejtori i urbanistikës, as kreu i bashkisë dhe as kryeministër dhe nuk ka tagër të vendosë në kompetencat e këtyre instancave.

“Nuk dua të bëj polemika me presidentin nuk është as drejtori i urbanistikës, as kryetari i bashkisë as kryeministër nuk ka asnjë tagër të vendosë për kompetenca të këtyre instancave. Ka të drejtën e vet të mendojë ndryshe të veprojë brenda kornizës së vet të veprimit por përtej kësaj asnjë tjetër që nuk ka mandat me popullit të bëjë detyrat e një qeverie nuk ka shans të ndalojë veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv”, deklaroi Rama.

Ai tha se nuk jemi në kushtet e një historie të re, jemi në kushtet e një episodi të ri në një histori të mbushur me episode. “Nuk kemi dot në Tiranë dhe në përgjithësi asnjë vepër madhore pa hasur në kundërshtira ekstreme. Ju kujtoj kundërshtitë në Unazën e Re”, tha Rama.