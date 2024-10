Vendi ynë ditën e sotme do të ketë kushte të qëndrueshme atmosferike me mot të kthjellët, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta kalimtare në formën e reve të larta transparente.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim verilindje-veriperëndim, me shpejtësi mesatare 2-5 m/s shoqëruar me dallgëzim të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në bregdet: 11/28 °C

Në vendet e ulëta: 5/29 °C

Në vendet malore: 4/20 °C