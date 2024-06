Ditën e enjte vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të territorit e vranësira pritet të jenë të pakta në orët e mesditës përgjatë relieveve malore. Në juglindje vranësirat përgjatë maleve do të pasohen nga reshje lokale shiu.

Era parashikohet të jetë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek, e cila hera-herës fiton shpejtësi deri në 10m/sek, kryesisht përgjatë vijës bregdetare.

Valëzimi në dete pritet të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 13 deri 31°C

në zonat e ulëta 14 deri 34°C

në zonat bregdetare 18 deri 32°C