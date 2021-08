Shqipëria gjatë paradites do të jetë me kthjellime ne pjesën me te madhe territorit. Por orët vijuese sjellin vranësira të lehta pjesërisht në Qendër dhe zonën malore duke krijuar mundësi për reshje afat-shkurtra në skajin Verior. Ndërsa mbrëmja dhe nata rikthen motin e kthjellët .

Temperaturat e ajrit do te ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 39°C.

Era do te fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar ne det dallgëzim 3 – 4 ballë.