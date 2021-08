Pjesa e parë e ditës do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta, të cilat me të fokusuara do të jenë në zonat malore. Por në pjesën e dytë të ditës vranësirat do të bëhen më të dukshme në vend, ku në zonat e thella malore do të krijohen mundësi të pakta për reshje të izoluara.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 17°C deri në 40°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 3 – 4 ballë.