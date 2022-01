Sipas MeteoAlb vijon ndikimi i motit të kthjellët dhe vranësirave kalimtare në republikën e shqipërisë, ku më të theksuara kthjellimet do jenë në zonat malore dhe luginat e lumenjve do kenë mjegull të dukshme.

Mesdita sjell zhvendosje të vranësirave drejt kufirit lindor duke lënë me kthjellime vijën bregdetare. Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes por edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga –7°C deri në 13°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi verilindor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim të ulët.