Vija Bregdetare ne pjesën me te madhe te ditës do te mbizotërohet nga kthjellimet. Sipas MeteoAlb ne pjesën tjetër te vendit pas mesditës parashikohet te ketë kalime te pakta vranësirash, ku me te theksuara do te jene ne zonat malore.

Temperaturat e ajrit do te vijojne te ulen ne mëngjes, por rriten ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 37°C.

Era do te fryjë e lehte ne toke dhe mesatare ne det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar ne det dallgëzim 3 balle.