Vendi yne ne pjesen e pare te dites do te paraqese kthjellime dhe kalime te pakta vranesirash. Sipas MeteoAlb ne pjesen e dyte te dites vranesirat do te shtohen, ku me te theksuara do te jene ne zonat malore duke krijuar mundesi per rrebeshe te karakterit lokal ne Veri dhe shtrirjen Lindore.

Temperaturat e ajrit do te rriten ne mengjes, por ulen ne mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 18°C deri në 39°C.

Era do te fryjë mesatarisht me shpejtesi 45 – 50 km/h nga drejtimi Veriperendimor duke krijuar ne det dallgëzim mbi 4 balle.