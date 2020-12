Edhe dita e sotme do të karakterizohet nga vranësira të shpeshta si dhe reshje shiu në gjysmën perëndimore të vendit.

Në veri-verilindje dhe juglindje të vendit do të ketë reshje të pakta dobore por herë pas here do të ketë intervale me kthjellime.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 13°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 35-40 km/h nga drejtimi Jugor – Juglindor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.