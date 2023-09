Territori Shqiptar në pjesën e parë të ditës do të jetë me intervale të gjata me kthjellime në bregdetare dhe zonat e ulëta por me kthjellime dhe kalime vranësirash paraqiten në zonat malore, ku më të dukshme vranësirat do të jenë në veri dhe verilindje të vendit.

Gjatë orëve të pasdites; vranësirat do të shfaqen në të gjithë territorin, të cilat pritet që më të theksuara të në zonat malore por nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit do të rriten si në dhe në mesditë tyre duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 33°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 1 ballë.