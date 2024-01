Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën pozicioni mund të keni vonesa ose pengesa që mund të ngadalësojnë planet tuaja. Nëse dikush përpiqet t’ju pengojë, është mirë të mos reagoni në mënyrë impulsive. Më mirë të mbani një profil të ulët dhe të prisni që stuhia të kalojë. Ndonjëherë ju duhet të bëni më të mirën nga një situatë e keqe.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën Urani në shenjë do të sjellë ndryshime, edhe nëse nuk ka përmbysje të vërteta. Në dashuri jeni gjithmonë ata që bëni të mirën dhe të keqen, por do të jetë më mirë të mos e shtyni shumë me partnerin, veçanërisht nëse kohët e fundit kanë lindur mosmarrëveshje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën kjo fazë mjaft e tensionuar vazhdon në marrëdhëniet e punës dhe në marrëdhëniet me kolegët apo bashkëpunëtorët. Në dashuri, megjithatë, nuk do të ketë më kundërshtimin e Venusit për t’ju bërë mashtrime. Mundohuni të flisni hapur dhe qartë, në vend që të adoptoni taktika ose strategji që mund t’i përkeqësojnë gjërat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën Hëna në katror përforcon situatat negative dhe rrit ndjenjën tuaj të pamjaftueshmërisë dhe vështirësisë gjatë këtij Janari 2024. Kjo është një periudhë kalimtare që duhet përballuar me pjekuri dhe mençuri. Mundohuni të moderoni ambiciet tuaja dhe shmangni kafshimin më shumë sesa mund të përtypni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën ajo që po përjetoni është një periudhë disi e diskutueshme, veçanërisht në lidhje me menaxhimin e pronës. Në pjesën e dytë të shkurtit mund të lindin diskutime apo mosmarrëveshje, veçanërisht nëse ka çështje pezull që nuk i keni zgjidhur ende. Hëna në shesh nga e premtja e ardhshme do të bëjë më të qarta zgjedhjet që do të duhet të bëni edhe në dashuri.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën kjo është koha e duhur për të bërë pak pastrim, veçanërisht nëse kohët e fundit keni pasur të bëni me kolegë apo miq të rremë që nuk ju janë treguar besnikë. Yjet që do të keni në fund të muajit do të favorizojnë dashurinë dhe kontaktet.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën nuk duhet të humbisni fjalë dhe kohë me njerëz që nuk mund t’i kuptojnë nevojat tuaja, veçanërisht në punë. Edhe në dashuri, debatet dhe tensionet me partnerin tuaj mund të lindin gjatë orëve në vijim. Ndoshta do të ishte më mirë të përpiqeshit të flisnit qartë për shqetësimet tuaja pa i fshehur ato.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën do jeni duke pritur për përgjigje që nuk po vijnë në punë dhe kjo po ju shkakton pak shqetësim. Yjet do të favorizojnë veçanërisht dashurinë. Ky është një moment i favorshëm për ata që duhet të pajtohen ose që kanë nevojë për sqarime.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën ata që nuk janë të kënaqur, sidomos në aspektin e punës, tani do të punojnë fort për të kërkuar zgjidhje alternative. Të rinjtë madje mund të mendojnë të largohen nga vendi për të shkuar jashtë vendit për të filluar punën. Shkurti do të jetë gjithashtu një muaj vendimtar përsa i përket dashurisë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën Hëna e kundërt mund të sjellë disa momente shqetësimi në jetën tuaj. Do të jeni padyshim më të ashpër në ton, veçanërisht ndaj atyre që nuk janë treguar besnikë ndaj jush. Në këtë moment nuk keni ndërmend të injoroni sidomos ata që bëjnë gabime të shpeshta.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën dashuria do të kthehet më në fund si protagoniste në jetën tuaj. Ata çifte që kanë debatuar shumë kohët e fundit do të gjenden përballë një situate brenda ose jashtë. Lëreni mënjanë xhelozinë ose sëmundshmërinë sepse mund të helmojë klimën rreth jush.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën nuk është një kohë e mirë për jetën tuaj të dashurisë, veçanërisht nëse keni të bëni me njerëz Binjakë apo Shigjetarë. Ndonjëherë keni vështirësi të kuptoni arsyet e partnerit tuaj dhe ndiheni mjaft të vetmuar në momentet kyçe të jetës suaj.