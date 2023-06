Kreu i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut që është duke kryesuar edhe me presidencën e OSBE-së, Bujar Osmani ka treguar 9 hapat që duhet të ndërmerren për të qetësuar situatën në veri të Kosovës.

1.Kosova dhe Serbia riafirmojnë përkushtimin ndaj marrëveshjes bazë dhe Protokollit të Ohrit

2. Kosova tërheq forcat e Policisë Speciale, ndërsa Serbia ul gatishmërinë luftarake të Forcave të Armatosura.

3.Policia me ndihmën e KFOR-it dhe EULEX-it të merret me sigurinë tokësore.

4. Protestat anulohen, funksionet dhe shërbimet bashkiake rikthehen. Të rifillojë jeta normale dhe t’u jepet akses punonjësve komunalë.

5.Kryetarët e Bashkive japin dorëheqjen në verën e vitit 2023, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të parakohshme komunale.

6.Zgjedhjet e parakohshme të komunave të mbahen këtë vit.

7.OSBE mbështet procesin zgjedhor, duke rritur besimin midis komuniteteve.

8.OSBE angazhon të rinjtë në programet dhe proceset e pajtimit.

9.OSBE mbështet zbatimin me mirëbesim të dispozitave të dakorduara dhe rifillimin e dialogut kuptimplotë.