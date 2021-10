Një teori tjetër për krijimin e universit është ngritur nga shkencëtarë të Universitetit të Harvardit. Njëri prej tyre ka “zbuluar” një teori interesante ku i bindur thotë se universi është krijuar në një laborator nga “klasa” më e lartë e formës jetësore. Avi Loeb, autori i librave më të shitur dhe ish-kryetari i departamentit të astronomisë në Harvard, këtë javë shkruajti një artikull në revistën shkencore “Scientific American” duke parashtruar çështjen se universi mund të ishte formuar në një laborator nga një “civilizim teknologjik i përparuar”.

Nëse është e vërtetë, ai tha se historia e origjinës së universit do të unifikonte idenë fetare të një krijuesi me idenë laike të gravitetit kuantik.

“Meqenëse universi ynë ka një gjeometri të sheshtë me një energji neto zero, një qytetërim i përparuar mund të kishte zhvilluar një teknologji që krijoi një univers ‘fëmijë’ nga asgjëja përmes tunelit kuantik”, tha Loeb.

Një nga idetë më interesante të paraqitura në artikull, është sistemi i klasifikimit të qytetërimit. Loeb tha se si një civilizim teknologjik i nivelit të ulët, njerëzit janë të klasës C. Edhe nëse teknologjia jonë të përparojë deri në pikën ku mund të bëhemi të pavarur nga Dielli, ne do të ishim klasa B. Nëse mund të krijojmë universet tona ‘të vogla’ në një laborator ne do të ishim të klasës A.

