Një studim i ri ka zbuluar se seancat e terapisë muzikore kanë një efekt pozitiv në rehabilitimin neurologjik të pacientëve me goditje akute, si dhe gjendjen shpirtërore të tyre.

Në total, 177 pacientë morën pjesë në 675 sesione të Terapisë Muzikore Neurologjike (NMT) për një periudhë dy vjeçare.

Terapia muzikore kuptohet që ndihmon pacientët në tru përmes rregullimit të humorit, përmirësimit të përqendrimit dhe promovimit të ndryshimeve në tru për të përmirësuar funksionin, i njohur si riorganizimi nervor. Përfitimet fizike përfshijnë funksion më të mirë të krahut dhe ecjes.

Shumë përsëritje, ose ‘praktikë masive’, është thelbësore për rehabilitimin neurologjik. Përveç luajtjes së instrumenteve fizike, iPad-et me instrumente me prekje u përdorën në provë për të ndihmuar pacientët me rehabilitimin e duarve, përmes përmirësimit të shkathtësisë së gishtave dhe trajnimit njohës.

Nga 139 pacientë, të afërm dhe stafi i spitalit që plotësuan pyetësorët, përgjigjja mesatare ishte se NMT ishte “e dobishme” ose “shumë e dobishme”. Dhe nga 52 pacientë që plotësuan pyetësorët e shkallës së humorit, kishte një ulje të përgjigjeve “të trishtuar” dhe një rritje të përgjigjeve “të lumtur” menjëherë pas një seance.

Terapistët e të folurit dhe gjuhës vunë re një ndikim pozitiv në zgjimin dhe angazhimin e pacientit dhe raportuan se mund të ndihmojë pacientët të kapërcejnë humorin e ulët dhe lodhjen – të dyja të zakonshme pas goditjes në tru – dhe për këtë arsye të jenë të dobishme për rehabilitimin e tyre.

“Stafi mendoi se përdorimi i muzikës dhe instrumenteve i lejonte pacientët të arrinin një sasi të lartë përsëritje për të ndihmuar në arritjen e qëllimeve të tyre. Ata menduan se ushtrimet duken më pak klinike, sepse pacientët po luajnë muzikë me terapistin e muzikës,

dhe ata po marrin reagime të menjëhershme nga ushtrimet, përmes tingujve që ata krijojnë. Kërkime të mëtejshme janë të nevojshme për të përcaktuar efektet e mundshme të terapisë muzikore në nivelin e rikuperimit dhe gjatësinë e qëndrimit në spital.”