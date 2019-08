Këshilli bashkiak i Shkodrës me shumicë socialiste do të konstituohet më 19 gusht. Lajmin e ka dhënë prefekti i qarkut, i cili thotë se konstituimi do të bëhet në ambientet e Rektoratit “Luigj Gurakuqi”.

Këshilli i ri Bashkiak dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit është me shumicë socialiste. Këshilli do të konstituohet, pavarësisht tërheqjes së Valdrin Pjetrit nga drejtimi i Bashkisë së Shkodrës. Vendim ky që erdhi pas publikimit të dokumenteve nga PD ku drejtësia italiane në vitin 2003 e kishte dqnuar me gjobë dhe dëbim nga shteti, për trafik droge.

Në rend të ditës është konstituimi i Këshillit Bashkiat dhe zgjedhja e drejtuesve të tij, si dhe shpallja e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të Bashkisë së Shkodrës.

Një ditë më parë, Valdrin Pjetri, bëri të ditur se heq dorë nga marrja e detyrës, duke shkruar se qyteti i Shkodrës nuk mund të mbetet peng i një individi.