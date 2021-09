Një tërmet i fuqishëm me magnitutë 6.0 ballë të shkallës rihter, ka tronditur banorët e Melburnit të mërkurën.

Fatmirësisht, nuk kishte raportime për të lënduar, por vetëm dëme material. Në një video të publikuar në rrjete sociale, shihet se si një skifter ndjen lëkundjet dhe hidhet i frikësuar nga tërmeti i tij.

Video u sigurua nga Mirvac Group, menaxher prone për ndërtesën 34-katëshe të njohur si Qendra Optus, e vendosur në rrugën Collins.

My favourite earthquake reaction so far. This peregrine falcon on top of a building on Collins Street. 🦉🤣 pic.twitter.com/8aMVv155q4

— Maggie Payne (@maggiepayne_) September 21, 2021