TËRMETI I FORTË GODET GREQINË, EPIQENDRA DHE MAGNITUDA 26/04/2023 46 Greqia është tronditur nga disa lëkundje të forta tërmeti pak minuta më parë. Tërmeti ka qenë i magnitudës 5.5 me epiqendër në ishullin Dodecanes, ndërsa thellësia ka qenë 100 kilometra. BOTA BISEDA MES XI DHE ZELENSKY, KINA DO TË DËRGOJË PËRFAQËSUES NË... 26/04/2023 FAUCI PRANON DËSHTIMIN ME VAKSINAT ANTI-COVID 26/04/2023 RAPORTI/ PUTIN VENDOSI QË TË PUSHTONTE UKRAINËN NË MARS TË VITIT... 25/04/2023 SANKSIONET E REJA TË BE-SË NDAJ ASSAD-IT, REAGON ZYRTARI I LARTË... 25/04/2023