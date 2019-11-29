SHKODRA VIJON QË TË SOLIDARIZOHET ME FAMILJET E PREKURA NGA TËRMETI. DITËN E SOTME KOMUNITETI I PRINDËRVE DHE I NXËNËSVE TË SHKOLLËS “ALI LACEJ” XHAMIA PERASH DHE SPORTISTËT E VEGJËL TË EKIPIT SHPRESA DHURUAN NDIHMA PËR FAMILJET E DURRËSIT DHE TË THUMANËS. NDIHMAT E MBLEDHURa NË NJË KOHË TEPËR TË SHKURTËR U TRANSPORTUAN ME FURGON DREJT DURRËSIT.
INICIATORËT E KËSAJ NISME E KANË VLERËSUAR KËTË KONTRIBUT KONKRET TË REDAKSIVE, SI NJË MBËSHTETJE DHE SOLIDARITET ME FAMILJET QË PO PËRBALLEN ME SITUATËN E PAPRECEDENTË NGA PASOJAT E RËNDA TË TËRMET.