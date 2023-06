Një test gjaku për më shumë se 50 lloje kanceri ka zbuluar saktë dy nga çdo tre persona me kancer në një provë të madhe të NHS, ku morën pjesë 5,000 persona që kishin vizituar mjekun e tyre të përgjithshëm pasi dyshonin simptoma të dyshuara, në Angli dhe Uells, thonë studiuesit. Në 85% të atyre rasteve pozitive, testi përcaktoi gjithashtu vendin origjinal të kancerit. Testi Galleri kërkon ndryshime të dallueshme në copa të kodit gjenetik që rrjedhin nga kancere të ndryshme. Njoftimi i kancerit të shërueshëm që në fazat e para mund të shpëtojë jetë. Testi mbetet një “punë në progres”, thonë studiuesit nga Universiteti i Oksfordit, por mund të rrisë numrin e kancereve të identifikuara. Shpesh, pacientët kanë simptoma, si humbja e peshës, me një sërë shkaqesh të mundshme dhe kërkojnë analiza të shumta dhe vizita spitalore. Më shumë se 350 nga ata në studim u diagnostikuan më pas me kancer, duke përdorur metoda tradicionale si skanimet dhe biopsitë.

Rreth:

– 75% e atyre që rezultuan pozitivë në testin e gjakut rezultuan se kishin kancer

– 2.5% e atyre që rezultuan negativë u zbulua se kishin kancer

Edhe pse jo mjaftueshëm i saktë për të “përcaktuar ose përjashtuar kancerin”, testi ishte vërtet i dobishëm për pacientët, tha studiuesi kryesor, Prof Mark Middleton, për BBC News.

“Testi ishte 85% i saktë në zbulimin e burimit të kancerit – dhe kjo mund të jetë me të vërtetë e dobishme sepse shumë herë nuk është menjëherë e dukshme kur e keni pacientin para jush se çfarë testi nevojitet për të parë nëse simptomat e tij janë deri në kancer”, tha ai.

Gjetjet do të prezantohen në konferencën e Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike, në Çikago. NHS ka përdorur gjithashtu testin Galleri, të zhvilluar nga kompania kaliforniane Grail, në mijëra njerëz pa simptoma, për të parë nëse mund të zbulojë kanceret e fshehura. Rezultatet fillestare priten vitin e ardhshëm – dhe, nëse janë të suksesshme, NHS në Angli planifikon të zgjasë shtrirjen në një milion njerëz të tjerë në 2024 dhe 2025. Testi është veçanërisht i mirë në gjetjen e kancereve të vështira për t’u dalluar si kanceret e kokës dhe qafës, zorrëve, mushkërive, pankreasit dhe fytit. Dr David Crosby, nga Cancer Research UK, tha: “Gjetjet nga studimi sugjerojnë se ky test mund të përdoret për të mbështetur mjekët e përgjithshëm për të bërë vlerësime klinike – por nevojiten shumë më tepër kërkime, në një provë më të madhe, për të parë nëse mund të përmirësojë mjekun e përgjithshëm. vlerësimi dhe përfundimisht rezultatet e pacientit.” Drejtori kombëtar i NHS për kancerin Prof Peter Johnson tha: “Ky studim është hapi i parë në testimin e një mënyre të re për të identifikuar kancerin sa më shpejt të jetë e mundur, duke u nisur nga NHS – zbulimi i hershëm i kancerit është jetik dhe ky test mund të na ndihmojë të kapim më shumë kancere në një fazë të hershme dhe ndihmojnë në shpëtimin e mijëra jetëve.”