Pesë vende po vlerësojnë testin e Grupit BGI mes shqetësimeve rregullatore në lidhje me të dhënat gjenetike që dërgohen jashtë vendit.

Rregullatorët shëndetësorë në pesë vende po shqyrtojnë një test prenatal që mbledh ADN -në e grave dhe fetuseve për kërkime pasi doli që prodhuesi i testit ka lidhje me

ushtrinë e Kinës.

Disa mjekë dhe klinika që promovuan dhe shitën testin, të tregtuar me emrin e markës Nifty, thanë se nuk ishin në dijeni se Grupi BGI me bazë në Shenzhen gjithashtu kryen kërkime me ushtrinë kineze. Komisioneri i privatësisë Kanadeze tha se një raport i Reuters mbi çështjen ngriti pyetje të rëndësishme rreth informacionit “shumë të ndjeshëm”. Komisioni po shqyrton çështjen. Dy rregullatorë në Evropë – në Slloveni dhe në Gjermani – thanë se po shqyrtonin testin në dritën e rregullave të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave.

Rregullatorët në Gjermani, Australi, Estoni dhe Kanada bënë thirrje për transparencë në përdorimin e të dhënave gjenetike të grave nga BGI dhe thanë se edhe nëse të dhënat dërgoheshin jashtë vendit, shitësit vendas të BGI ishin përgjegjës për të siguruar privatësinë e të dhënave. Mbikëqyrësi Evropian i Mbrojtjes së të Dhënave tha se po monitoron situatën.

“Eshtë thelbësore që pacientit t’i sigurohet informacion i qartë,” tha Beverley Rowbotham, kryetare e Këshillit të Akreditimit Kombëtar të Patologjisë në Australi.

Shqetësimet e rregullatorëve nxjerrin në pah sfidat e mbikëqyrjes rregullatore kur të dhënat gjenetike dërgohen nga një vend në tjetrin.

Rregullatori i privatësisë së të dhënave në Slloveni, ku është një nga partnerët rajonalë të BGI, tha se ishte i shqetësuar nga eksportimi i të dhënave nga testet BGI dhe do të shqyrtonte çështjet e mbrojtjes së të dhënave. Reuters raportoi në korrik se më shumë se një duzinë studimesh shkencore – përfshirë provat klinike – treguan se BGI zhvilloi dhe përmirësoi testin në bashkëpunim me spitalet e Ushtrisë Çlirimtare të Popullit (PLA). BGI përdor të dhënat gjenetike të grave shtatzëna për kërkime mbi tiparet e popullatave. Ai gjithashtu bashkëpunon me PLA në fusha të tjera të kërkimit.

BGI hodhi poshtë çdo sugjerim që të zhvillonte testin Nifty në bashkëpunim me ushtrinë dhe tha se puna me spitalet ushtarake nuk ishte ekuivalente. BGI tha se ka punuar me mijëra ofrues të kujdesit shëndetësor, se ofruesit e tjerë të testeve prenatale në Kinë punojnë me spitalet ushtarake dhe se shumë kompani në mbarë botën punojnë me

ushtritë. BGI tha se merrte seriozisht privatësinë e të dhënave, ishte në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe se vetëm 5% e testeve të tyre Nifty ishin kryer mbi gratë jashtë shtetit.

Reuters nuk gjeti prova që BGI shkelte marrëveshjet ose rregulloret e privatësisë; kompania tha se merr miratimin e nënshkruar dhe shkatërron mostrat dhe të dhënat jashtë shtetit pas pesë vjetësh. “Në asnjë fazë gjatë procesit të testimit ose kërkimit BGI nuk ka qasje në ndonjë të dhënë personale të identifikueshme,” tha kompania.

Formularët e miratimit të nënshkruar nga gratë jashtë Kinës kërkojnë leje që mostrat e tyre të gjakut dhe të dhënat gjenetike të dërgohen jashtë vendit në BGI dhe të përdoren për kërkime.

Politika e privatësisë në faqen e internetit të testit thotë gjithashtu se të dhënat mund të ndahen për qëllime të sigurisë kombëtare në Kinë – megjithëse BGI thotë se nuk i është kërkuar kurrë ta bëjë këtë. Një rregullator në Ontario i tha Reuters se tani po i këshillon gratë të kërkojnë teste nga ofruesit në Kanada, ose vende ku siguria e të dhënave është “e krahasueshme”.

Rregullatori në Quebec tha se testet prenatale – si testet gjenetike të konsumatorit – mund të rezultojnë në humbjen e kontrollit mbi informacionin e tyre gjenetike. Ligjet kanadeze të privatësisë dhe zbulimit gjenetik mund të vendosin gjoba maksimale prej $ 250,000 deri në 1 milion dollarë për shkelje dhe të vendosin kushte të rrepta deri në përjashtimet nga kërkimet shkencore.

“Informacioni gjenetik nuk është i vlefshëm vetëm për tregtarët dhe ndërmjetësit e të dhënave, por edhe për shtetet e huaja dhe kriminelët në internet gjithashtu,” tha Zyra e Komisionit të Informacionit dhe Privatësisë të Ontario. Reuters ka raportuar më parë se kërkimi i përbashkët i BGI me institutet mjekësore PLA është i gjerë, duke filluar nga përpjekjet për të mbrojtur ushtarët nga sëmundja e lartësisë deri në testimin masiv për patogjenët.

Këshilltarët e qeverisë amerikane paralajmëruan në mars se një bankë e madhe e të dhënave gjenomike që BGI po grumbullon dhe analizon me inteligjencë artificiale mund t’i japë Kinës një rrugë drejt përparësisë ekonomike dhe ushtarake.

Laboratorët në Spanjë dhe Slloveni secili i thanë Reuters se të dhënat gjenetike të një klienti ishin përdorur nga BGI në territorin e Kinës për kërkime, me aprovimin e

informuar.

GenePlanet me seli në Slloveni, e cila thotë se shet teste të mira në të gjithë Evropën dhe gjithashtu ofron testin e vet të markës duke përdorur teknologjinë e BGI, tha se klienti slloven dha aprovimin për një “test kërkimor”. GenePlanet tha se funksiononte sipas rregulloreve të BE -së dhe kishte një marrëveshje me BGI se “asnjë nga të dhënat e pacientëve të GenePlanet të krijuara nga procesi Nifty nuk do të shkojë në Kinën kontinentale”.

Të dhënat e grave sllovene dhe spanjolle ishin ndër ato të 542 grave të ruajtura në GeneBank Kombëtare të Kinës, të cilën gjithashtu e drejton BGI. BGI tha se të dhënat e 542 grave nuk janë përdorur për qëllime të tjera, dhe “kërkimi shkencor i tij përdor vetëm të dhëna anonime”. Eluthia GmbH, një laborator në Gjermani që shet testin e BGI, tha se transferimi i gjakut të grave dhe të dhënave të pacientëve në BGI ishte pezulluar nga rregullatori i mbrojtjes së të dhënave për rajonin e Hesse, ndërsa heton nëse rregullat ishin shkelur.

BGI i tha Reuters se po i jepte informacion Eluthia -s dhe autoriteteve përkatëse qeveritare për të demonstruar se ajo operon në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave.