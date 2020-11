Në spitalin rajonal të Shkodrës, është rritur numri I personave të shtruar të cilët jane të dyshuar si të infektuar me COVID-19. Aktualisht janë tetë pacientë, katër prej të cilëve janë të shtruar në repartin infektiv në spital dhe po marrin shërbimin mjekësor nga mjekët specialistë.

Akoma nuk ka një përgjigje nëse të gjithë këta persona janë të infektuar me koronavirus pasi vuajnë edhe nga sëmundje të tjera shoqëruese ndërkohë që përgjigjet e tamponëve nuk vijnë brenda 24 orëve nga Instituti I Shëndetit Publik në Tiranë.

Në këto raste, personat e dyshuar kanë bërë skanerin, I cili rezulton të japë rezultate më të shpejta sa I takon infektimit nga kjo sëmundje. Tre prej tyre janë në gjendje më të rënduar shëndetësore, të cilët paraqesin simptoma të theksuara të COVID-19 dhe nuk mund të bëhet transporti drejt spitaleve COVID në Tiranë.

Drejtori I spitalit Rajonal Shkodër, I pyetur nga Star Plus bën të ditur se aktualisht është thyer protokolli që ndalon spitalet rajonale të trajtojnë persona të dyshuar me koronavirus, por është e vetmja mënyrë për të stabilizuar gjendjen e rëndë të pacientëve. Gjithashtu, Dajti shton faktin se nuk mungojnë paisjet e nevojshme për trajtimin e pacientëve si bombulat e oksigjenit në rast nevoje, ndërsa shton se numri I tyre nuk do të ishte I mjaftueshëm nëse situata do të përkeqësohej.

Tre ditët e fundit ka patur një rritje të numrit të personave që I janë drejtuar urgjencës së spitalit rajonal për shërbime mjekësore pasi virusi është shfaqur në disa forma agresive, duke rritur fluksin e puëns së personelit shëndetësor.