Shqipëria pritet të vaksinojë 60-70% të popullsisë së rritur deri në fund të vitit 2022, sipas përllogaritjeve që bëri “Njësia e Inteligjentes e The Economist” (shih hartën në fund).

Shumica e vendeve edhe ato të zhvilluara pritet ta krijojnë imunitetin e tufës në fund të këtij viti. Economist Inteligjence Unit (EIU) e bëri përllogaritjen duke marrë në konsideratë kriteret që përfshijnë marrëveshjet e furnizimit, kufizimet në prodhim, madhësinë e popullsisë dhe disponueshmërinë e punonjësve të kujdesit shëndetësor etj.

Vendet e zhvilluara të Europës Perëndimore pritet të krijojnë imunitetin e tufës gjatë këtij viti (ngjyra më e errët e hartës), së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa pjesa tjetër ku përfshihet Kanadaja, Rusia dhe vendet e Amerikës latine, Zelanda e Re, Australia dhe Afrika e Jugut pritet të krijojnë imunitetin e tufës përgjatë mesit të 2022.

Ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë edhe Shqipëria si dhe një pjesë e vendeve të Azisë qendrore dhe Afrikës dhe Amerikës Latine do të përfundojnë vaksinimin në fund të vitit 2022. Në fund, përgjatë vitit 2023 do të përfundojë procesi i vaksinimit për vendet e Afrikës, disa vendeve të Azisë dhe Amerikës Latinë.

Me datën 22 janar, Pfizer raportoi si kishte nënshkruar me nismën Covax marrëveshjen e furnizimit për 40 milionë doza që do të shpërndahen në 92 vende në zhvillim, ku përfshihet edhe Shqipëria me 2021.

“Dozat e para pritet të dorëzohen në tremujorin e parë të vitit 2021, në varësi të negociatave dhe ekzekutimit të marrëveshjeve të furnizimit nën strukturën e Facilitetit COVAX me një çmim jo fitimprurës” njoftoi zyrtarisht, Pfizer

Aktualisht janë duke u zhvilluar 50 vaksina për të luftuar Covid -19, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por vetëm 12 kanë kaluar fazën e tretë dhe përfundimtare të testimit në njerëz po jo të gjitha janë miratuar nga autoritet BE dhe SHBA për përdorim.

Në fillim të vitit 2021, tre vaksina, nga Pfizer (SH.B.A.) -BioNTech (Gjermani), Moderna (Sh.B.A) dhe AstraZeneca-Universiteti Oxford (MB), nisën të shpërndahen në vendet e zhvilluara.

Ndërkohë, vaksinat kineze dhe ruse po shpërndahen si brenda vendit ashtu edhe në vendet në zhvillim si Egjipti, përmes marrëveshjeve dypalëshe diplomatike. Kjo do sjellë të ashtuquajturën diplomaci vaksinash, me Rusinë dhe Kinën që përpiqen të forcojnë statusin e tyre global përmes shpërndarjes së vaksinave, raporton EIU.

Më në fund, disa vende të tjera me të ardhura të mesme dhe vendet më të ardhura të ulëta do të mbështeten në COVAX, një iniciativë e udhëhequr nga OBSH që synon të sigurojë 6 miliardë doza vaksine për vendet e varfra. 2 miliardë dozat e para do të jepen në 2021, kryesisht për punonjësit e kujdesit shëndetësor (doza COVAX do të mbulojë vetëm deri në 20% të popullsisë së secilit vend).

Sidoqoftë, furnizimet e COVAX mund të jenë të ngadalta, veçanërisht nëse vonesat në prodhimin dhe shpërndarjen në vendet më të pasura shtyjnë datat e dorëzimit për vendet e varfra. Në këto vende në zhvillim, mbulimi i masiv i vaksinimit nuk do të arrihet para vitit 2023, apo mund të mos ndodhë ndonjëherë, sipas EIU.

Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë prodhuese të vaksinës, Pfizer, për 500 mijë doza, por që pritet të vijnë në vend nga vjeshta e këtij viti. Numri i të vaksinuarve deri tani është minimal, kryesisht tek personeli shëndetësor. Më mirë në rajon po ecën Serbia, që deri tani ka vaksinuar gati 500 mijë persona. Përveçse me kompanitë prodhuese Serbia ka marrëveshje me Rusinë dhe Kinën për marrjen e vaksinave nga këto dy shtete./Monitor