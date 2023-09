Udhëtimet po bëhen gjithnjë e më të shtrenjta në shumë vende të botës, ndërsa adhuruesit e udhëtimeve janë gjithmonë në kërkim të opsioneve fantastike por të përballueshme.

Një aventurë të paharrueshme, pa sforcuar llogaritë bankare ofron Shqipëria me plazhet e saj, sipas një artikulli të gazetarit Brian Oseko, të botuar në “The Travel”.

Në artikullin e “The Travel” thuhet se Shqipëria ofron një “arratisje” të përballueshme, por magjepsëse me fshatra piktoreske dhe peizazhe surreale.

“Riviera Shqiptare shtrihet në një vijë bregdetare të mrekullueshme, e cila ofron diellin, detin dhe relaksin, si dhe një zhytje në historinë dhe kulturën e vendit. Gjithashtu, eksplorimi i parqeve kombëtare ofron aventura të paharrueshme mes bukurisë natyrore që të lë pa frymë”, thuhet në shkrim.

Gazetari i “The travel” e ka renditur Shqipërinë mes 10 destinacioneve më fantastike për pushime në çift me një buxhet të ulët.

Ksamili, thotë ai, është një perlë e fshehur përgjatë rivierës shqiptare, një destinacion i shkëlqyer për pushime me një buxhet të ulët për çiftet që kërkojnë diellin, detin dhe relaksin.

Kjo parajsë bregdetare mburret me plazhet e saj të paeksploruara, ujërat e pastër kristal dhe atmosferën e qetë që tërheq adhuruesit e udhëtimeve që duan detin.

“Atraksionet kryesore këtu janë ishujt mahnitës të Ksamilit, një koleksion ishujsh të vegjël pranë bregut, Parku Kombëtar i Butrintit, Kalaja e Lëkurësit dhe Syri i Kaltër. Çiftet mund të shijojnë ushqimet e freskëta të ditës me çmime të përballueshme. Me ambientin e tij të rehatshëm, plazhet e bukura dhe çmimet e përballueshme, Ksamili u ofron çifteve një mjedis idilik për një arratisje romantike të lirë. Hotelet më të lira kushtojnë 22 dollarë nata”, përfundon shkrimi i The Travel.