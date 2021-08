Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka përshëndetur qëndrimin e Sekretares së Energjisë, Jennifer Granholm në lidhje me qëndrimin e SHBA-ve për konfliktin në Krime.

Përmes një postimi në Twitter Kim kujtoi deklaratën e Granholm, duke nënvizuar faktin se sanksionet ndaj Rusisë do të vazhdojnë deri sa të përfundojë okupimi i Krimesë.

“Siç tha edhe Sekretarja e Energjisë Jennifer Granholm në Forumin e Krimesë; “Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona diplomatike me aleatët dhe partnerët për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainën lindore. Ne do t’i mbajmë sanksionet ndaj Rusisë derisa ajo të përfundojë okupimin e Krimesë dhe agresionin e saj në Ukrainë.”, shkruan Kim, ndërsa ka shpërndarë edhe një reagim të ministres për marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali, e cila ishte dje në samitin e Platformës së Krimesë në Kiev.

https://twitter.com/USAmbAlbania/status/1430194875065110530