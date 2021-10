Shqipëria do të përballet në ndeshjen e parë me Hungarinë dhe më pas do të masi forcat me Poloninë. Kuqezinjtë do të jenë ende në lojë matematikisht për ëndrrën e Botërorit, pavarësisht rezultatit në tokën hungareze. Dëshira e shqiptarëve për t’u kualifikuar në Botëror përkëthehet në lënien jashtë të yllit botëror, Robert Lewandowski, që do të mbetej pa kompeticionin më të rëndësishëm.

Për të mbërritur në këtë pikë tifozët janë bashkuar si kurrë më parë. Shumë grupime tifozësh nga të gjitha trevat janë bashkuar në një të vetëm, TKZ. Kështu zëri do të oshëtijë dhe do të bashkohet në një të vetëm. Por kjo nuk është ndeshje normale dhe as tifozët nuk do të jenë “normal”. Një surprizë e madhe po përgatitet nga TKZ për t’u shpalosur para ndeshjes që do të emocionojë edhe lojtarët.