“Ankandi” i lashtë i vajzave duket se është praktikuar sërish në Afganistan, ndërsa vuajnë dita-ditës për përballimin e jetesës. Si në lashtësi, vajzat e gjejnë veten ditën pasuese teksa luanin me miqtë, në shtëpinë e një burri që nuk e njohin i cili ka paguar një shumë për ta pasur pronë të tijën.

Parvana Malik, një vajzë 9-vjeçare me sy të errët dhe faqe rozë, qesh me miqtë e saj ndërsa ata luajnë me litar kërcimi në një vend me pluhur.

Por e qeshura e Parvanës zhduket kur ajo kthehet në shtëpi, një kasolle e vogël me mure dheu, ku i kujtohet fati i saj: ajo po i shitet një të huaji si nuse fëmijë.

Burri që dëshiron të blejë Parvana thotë se është 55 vjeç, por për të, ai është “një plak” me vetulla të bardha dhe mjekër të bardhë të trashë, tha ajo për CNN. Ajo shqetësohet se ai do ta rrahë dhe do ta detyrojë të punojë në shtëpinë e tij.

Por prindërit e saj thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër.

Për katër vjet, familja e saj ka jetuar në një kamp zhvendosjeje afgane në provincën e Badghis, duke mbijetuar nga ndihma humanitare dhe puna e varfër duke fituar disa dollarë në ditë. Por jeta është bërë më e vështirë që kur talebanët morën pushtetin në Afganistan më 15 gusht.

Ndërsa ndihma ndërkombëtare thahet dhe ekonomia e vendit shembet, ata nuk janë në gjendje të përballojnë nevojat bazë si ushqimi. Babai i saj tashmë e shiti motrën e saj 12-vjeçare disa muaj më parë.

Parëana është një nga shumë vajzat e reja afgane të shitura për martesë ndërsa kriza humanitare në vend thellohet. Uria ka shtyrë disa familje të marrin vendime zemërthyese, veçanërisht kur afrohet dimri brutal.

Prindërit i dhanë CNN akses të plotë dhe leje për të folur me fëmijët dhe për të treguar fytyrat e tyre, sepse ata thonë se nuk mund ta ndryshojnë praktikën vetë.

“Dita ditës, numri i familjeve që shesin fëmijët e tyre po rritet,” tha Mohammad Naiem Nazem, një aktivist i të drejtave të njeriut në Badghis. “Mungesa e ushqimit, mungesa e punës, familjet mendojnë se duhet ta bëjnë këtë”.

Abdul Malik, babai i Parvanës, nuk mund të fle natën. Përpara shitjes, ai i tha CNN se është “thyer” nga faji, turpi dhe shqetësimi.

Ai ishte përpjekur të shmangte shitjen e saj më parë ai udhëtoi për në kryeqytetin e provincës Qala-e-Naw për të kërkuar punë pa sukses, madje duke marrë hua “shumë para” nga të afërmit dhe gruaja e tij iu lut banorëve të tjerë të kampit për ushqim.

Por ai ndjeu se nuk kishte zgjidhje nëse dëshiron të ushqejë familjen e tij.

“Ne jemi tetë anëtarë të familjes”, tha ai për CNN. “Duhet të shes për të mbajtur gjallë anëtarët e tjerë të familjes”.