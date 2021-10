”Toyota Motor” do të ulë prodhimin global me 15 për qind muajin e ardhshëm për shkak të mungesës së çipave gjysmëpërçues dhe ndërprerjeve të zinxhirit të furnizimit të shkaktuara nga pandemia.

Kjo vazhdon të zvogëlojë furnizimin e prodhuesve të makinave pas kërkesës në rritje të çipave për telefona të mençur dhe tableta, si dhe pajisje të rrjetit 5G në gjithë botën.

Prodhuesi japonez në deklaratën e tij tha se kompania do të shkurtojë prodhimin në nëntor 2021, të cilin më parë e kishte shpallur të ishte rreth 1 milion, me 15 për qind për shkak të mungesës së çipave dhe ndërprerjeve të furnizimit të shkaktuara nga pandemia COVID-19.

Prandaj, të paktën 850.000 automjete do të prodhohen globalisht në nëntor. Në nëntor 2020, kjo normë ishte rreth 830.000.

Në Japoni, prodhimi do të zvogëlohet me 50.000 automjete dhe pjesa tjetër do të bëhet në fabrikat jashtë shtetit.