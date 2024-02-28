TRAGJIKE/ 2 TË VDEKUR , AUTORI QËLLON NDAJ NJË PERSONI DHE MË PAS VRET VETEN 28/02/2024 164 Një ngjarje tragjike ka ndodhur këtë mbrëmje në qytetin e Korçës. Mësohet se një burrë ka qëlluar ndaj një personi dhe më pas ka kryer vetëvrasje. BOTA BE-JA SYNON TË NDRYSHOJË GJITHÇKA RRETH DREJTIMIT TË AUTOMJETIT, NGA PATENTAT... 28/02/2024 TRAGJEDI NË LA MANSH/ MBYTET GOMONIA ME EMIGRANTË, SË PAKU 3... 28/02/2024 BIDEN KËRKON NGA KONGRESI MIRATIMIN E BUXHETIT DHE NDIHMAVE PËR UKRAINËN 27/02/2024 OBSH: ANKTHI DHE VARËSIA PREJ RRJETEVE SOCIALE, 10% E ADOLESHENTËVE ME... 27/02/2024