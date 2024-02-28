Një ngjarje tragjike ka ndodhur këtë mbrëmje në qytetin e Korçës.

Mësohet se një burrë ka qëlluar ndaj një personi dhe më pas ka kryer vetëvrasje.

Artikulli paraprakLEZHË, DYSHOHET SE ËSHTË VETËHEDHUR NGA PALLATI 30 VJEÇARJA
Artikulli tjetërNESËR SAMITI BE -BALLKANI PERËNDIMOR NË TIRANË, MUNGON ALBIN KURTI