Vllaznia do të përballet neser me ekipin e Kukësit në një sfidë të luajtur në stadiumin “Elbasan Arena”. Trajneri i Vllaznisë, Thomas Brdariç shprehet se ekipi i Kukësit është një ekip I fortë edhe pse është në gjysmë të tabelës nuk rrezikojnë rënien nga SuperLig. Tekniku Brdariç thotë se Vllaznia ndaj Kukësit do të kërkojë fitoren.

I pyetur se pse ai nuk i kritikon asnjëherë lojtarët e tij Brdariç shprehet se kritikat i bën vetëm në dhomat e zhveshjeve.

Për herë të parë trajner Brdariç thekson se Vllaznia mund të arrij të sjell në Shkodër të dy trofetë.

Ndeshja Kukësi-Vllaznia do të luhet pasditen e së premtes në orën 18:00 në stadiumin “Elbasan Arena”, ndeshje e vlefshme për kampionatin Shqiptar.