Mund të jetë vjeshtë, moti mund të jetë i mjegullt dhe melankolia mund të na pushtojë, por kjo javë e re, me seancën Merkur-Mars në Akrep, rrit spontanitetin dhe nervozizmin. Kështu që këto ditë do të ndjeni fort nevojën për të qenë të qartë dhe sigurisht atë që thoni. Ndërsa kjo mund të jetë mjaft pozitive, kërkon shumë kujdes pasi mund të çojë në sjellje spontane që mund t’ju vënë në një pozitë të vështirë. Morale; Mendoni me kujdes përpara se të veproni. Në çdo rast, java që nis do të jetë shumë pozitive për shenjat e mëposhtme:

Gaforrja

Imagjinata juaj udhëton në vende që nuk i keni ëndërruar kurrë. Lëreni krijimtarinë tuaj t’ju pushtojë dhe të hapë zemrën tuaj për të rejat që do të vijnë. Jeni mjaft dyshues, por nëse i jepni vetes hapësirë ​​për të lëvizur në shtigje të panjohura nuk do të humbisni. Java është pozitive si për biznesin ashtu edhe për erotikën. Lëreni të evoluojë.

Akrepi

A ndjeni flutura në stomak? A përjetoni një periudhë shumë të mirë në marrëdhënien tuaj me romancën duke goditur të kuqe? Nëse po, atëherë tashmë keni filluar të përjetoni ndikimin e yjeve tek ju për këtë javë. Besimi juaj në botë riaktivizohet dhe ju besoni përsëri në magjinë që ekziston rreth nesh. Kënaquni me bukurinë e momentit dhe lini veten të jeni të lirë të gëzoheni.

Peshqit

Ju jeni gati për të përqafuar të panjohurën këtë javë. Mos lejoni që frika t’ju pushtojë dhe t’ju mbajë prapa. Përvojat e reja do t’ju ndihmojnë të zgjeroni njohuritë tuaja, mendimet tuaja, veten tuaj. Gjëja e lehtë është të qëndrosh pa lëvizur, gjëja e vështirë, por edhe më e bukura është të ecësh përpara, të zbulosh. E vetmja gjë që mund të prishë atmosferën e këndshme është tensioni dhe nervat që mund të keni. Kushtojini vëmendje reagimeve tuaja dhe mendoni shumë përpara se të flisni.