Ashtu sic ne cdo sezon te ri edhe ne boten e modes parashtrohen nje mori alternativash mbi te cilat orjentohen femrat dhe meshkujt per te ndertuar nje imazh te ri, ku nga sezoni ne sezon shikojme nje ndryshim tek stili i make up por edhe flokeve. Ardi Borova me eksperience mbi 25 vite ne fushen e parukerise , nder te paret qe solli ne vitet 90 teknikat e stilimit ne prerjen dhe lyrjen e flokeve tregon qe interesi ndaj ketij profesioni eshte gjithnje e me shume ne rritje nga te rinjte ne Shqiperi.

Nderkohe Borova tregon qe trendi me i kerkuar i ketij sezoni eshte modeli i flokëve të shkurtra që ndryshe quhet prerja “Long bob”

Eksperiencen shume vjecare ne fushen e parukerise por edhe tendencat e reja te stilit te flokeve Borova e ka ndare me te rinjte dhe te rejat ne qytetin e Shkodres ne nje seminar te zhvilluar ne ambjentet e Hotel Colesseo.