Mjeku i njohur infeksionist, Tritan Kalo, e nis këtë të hënë nëntori me një mesazh të fortë për politikanët, referuar shifrave në rritje të infektimeve dhe viktimave nga koronavirusi.

“KOHË KOVIDIANE….2.11.2020….Në këto ditë të “lehjeve shpifërore” për Punën, Përkushtimin dhe Profesionalizmin tonë si Mantelbrdhë, ka edhe mëndje të kthjellta që dinë të shprehin njërëzisht një virtut, disi shumë të harruar në këto 30 vite të zhagitjeve DEMON-KRATIKE, ndjenjën sublime humane të MIRËNJOHJES.

Është PREKËSE dhe shumë MOTIVUESE për misionin tonë fisnik jetëruajtës dhe jetëshpëtues, marja e mesazheve të tilla mirënjohëse….Ndjesia e Mirënjohjes është gjithmonë reciproke….Ju uroj Çlirim Hoxha, një shërim sa më të plotë nga kjo flamë mbarëbotërore e infeksionit prej Sars-Cov2/Covid-19.

QENËRIA le të vijojë të lehë dhe të shpifë, sepse janë vetëm e vetëm PUNA, PËRKUSHTIMI dhe PROFESINALIZMI ynë të kombinuara për çdo çast me MIRËBESIMIN reciprok, ato që do të prevalojnë në këtë përballje me infeksionin nga Sars-Cov2/Covid-19….Together forever!!!”, shkruan Kalo.