Vllaznia triumfoi 0-1 ndaj Dinamo Cityt, në përballjen e mbajtur në “Niko Dovana”. Pjesa e parë përfundoi 0-1 në favor të shkodranëve, të cilët iu falën një goli fantastik të Alivodës. Dinamovitët provuan të reagonin dhe në të 70-tën Zabërgja shkaktoi drithërima në stadium, por vetëm kaq. Ekipi i Qatip Osmanit u përpoq që të mbronte me fanatizëm rezultatin deri në fund, ndaj një rivali që shpeshherë shfaqej mjaft agresiv. Me këtë sukses, Vllaznia renditet në vendin e dytë me 43 pikë, ndërsa Dinamo mban vendin e pestë me 35 pikë.