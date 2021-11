Laçi është tronditur sot nga një krim i rëndë, ku një person është vrarë me armë zjarri. Ngjarja ndodhi rreth orës 07:23, në afërsi të një banke.

Policia bëri me dije se në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri shtetasi Xhelal Reçi, rreth 60 vjeç. Shërbimet e Policisë kanë rrethuar zonën, si dhe janë ngritur pika kontrolli, me qëllim kapjen e autorit.Në ndihmë të Policisë lokale janë nisur grupe të FNSH-së dhe një grup i posaçëm hetimor për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Deri më tani nuk dihen rrethanat e ngjarjes në fjalë, ndërsa policia po heton për zbardhjen e plotë të krimit.