Prej shumë kohës planifikimi më në fund ka filluar puna për tunelin më të gjatë nën ujjë

Duke zbritur deri në 40 metra nën Detin Baltik, tuneli Fehmarnbelt do të lidhë Danimarkën dhe Gjermaninë, duke shkurtuar kohët e udhëtimit kur të hapet në vitin 2029.

Tuneli, i cili do të jetë 18 kilometra i gjatë, është një nga projektet më të mëdha të infrastrukturës në Evropë, me një buxhet ndërtimi prej mbi shtatë miliardë eurosh.

Si krahasim, tuneli 50 kilometrash që lidh Anglinë dhe Francën, i përfunduar në vitin 1993, kushtoi ekuivalentin e 13 miliardë euro në paratë e sotme. Edhe pse më i gjatë se tuneli Fehmarnbelt, Tuneli i Kanalit, u bë duke përdorur një makinë e mërzitshme, në vend se duke zhytur seksione të tunelit të para-ndërtuar.

Ai do të ndërtohet përgjatë brezit Fehmarn, një ngushticë midis ishullit gjerman të Fehmarnit dhe ishullit danez, Lolland dhe është projektuar si një alternativë ndaj shërbimit aktual të trageteve nga Rodby dhe Puttgarden, i cili mbart miliona pasagjerë çdo vit.

Kur kalimi tani zgjat 45 minuta me traget, do të duhen vetëm shtatë minuta me tren dhe 10 minuta me veturë, transmeton Telegrafi.

Përveç përfitimeve për trenat e pasagjerëve dhe veturat, tuneli do të ketë një ndikim pozitiv në kamionët dhe trenat që bartin mallra sepse krijon një rrugë tokësore midis Suedisë dhe Evropës Qendrore që do të jetë 160 kilometra më e shkurtër se sot.

Një port i ri është në ndërtim e sipër në Rodbyhavn, në Lolland, dhe në fillim të vitit 2021 një fabrikë do të ndërtohet pas tij, me gjashtë linja prodhimi për të mbledhur 89 seksione masive prej betoni që do të përbëjnë tunelin.

Secili seksion do të jetë i gjatë 217 metra (afërsisht gjysma e gjatësisë së anijes më të madhe në botë), 42 metra i gjerë dhe 9 metra i gjatë. Me peshë prej 73 mijë tonë secili, ata do të jenë aq të rëndë sa së bashku 13 mijë elefantë.

Seksionet do të vendosen vetëm nën shtratin e detit, rreth 40 metra nën nivelin e detit në pikën më të thellë, dhe do të zhvendosen në vend me maune dhe vinça.

Për momentin, trafiku midis gadishullit Skandinav dhe Gjermanisë përmes Danimarkës bëhet përmes tragetit nëpër Fehmarnbelt ose një rruge më të gjatë.