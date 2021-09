Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen ditën e sotme do të vizitojë Kosovës. Kjo vjen si pasojë e turit të saj në Ballkan dhe pas vizitës së zhvilluar ditën e djeshme në Tiranë.

Udhëtimi i saj drejt Ballkanit, vjen edhe disa ditë para samitit të BE-Ballkan Perëndimor, që do të mbahet më 8 tetor në Slloveni, në fokus do të jetë procesi i zgjerimit.

Kryekomisionerja do të zhvillojë takim me presidenten, Vjosa Osmani si dhe me kryeministrin Albin Kurti.