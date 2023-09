Qyteti i Malatya, i vendosur afër kufirit lindor të Turqisë, regjistroi më shumë se 36,000 ndërtesa të dëmtuara, ku rreth 6,000 prej tyre u shkatërruan plotësisht, pas tërmetit që goditi rajonin dhe Sirinë në shkurt 2023.

Malatya ndodhet në një zonë që i nënshtrohet lëkundjeve sizmike relativisht të shpeshta. Javën e kaluar, Administrata komunale ka vendosur të mbajë nga shembja e kontrolluar e 9 ndërtesave të tjera 15 katëshe të dëmtuara rëndë, raportojnë mediat e huaja. Sipas raportimit të medias Associated Press, pas tërmetit në shkurt, qyteti u përball me një tërmet të mëtejshëm në fund të të njëjtit muaj. Në fillim të shtatorit, zona u godit sërish nga një tërmet me magnitudë 5.3 ballë. 4 vite më parë, Malatya ishte një nga provincat për të cilat presidenti i vendit, Recep Tayyip Erdogan, shpalli një amnisti ndërtesash.

Kjo amnisti u kishte lejuar autoriteteve të lëshonin leje për të vazhduar ndërtimin e shtëpive pavarësisht defekteve të konstatuara, me kusht që të paguanin një gjobë.