Kombëtarja e Shqipërisë e 21 vjeçarëve do të luaj ndaj Anglisë ndeshjen e radhës kualifikuese për kampionatin europian të Shpresave “Euro 2020”, takim që do të luhet në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës. Përpara kësaj ndeshje trajner i Shqipërisë Alban Bushi dhe kapiteni i 21-vjeçarëve Sherif Kallaku shprehen se nuk i tremben Anglisë dhe se do tentojnë një rezultat pozitiv edhe pse anglezët kanë brenda shumë yje që luajnë me ekipet më të mira në Premier League angleze

Trajneri i Angli Aidy Boothroyd dhe futbollisti i Çelsit Reece James i cili shënoi golin e katërt në ndeshjen ndaj Ajaksit në Ligën e Kampionëve shprehen se objektiv i vetëm është fitorja përballë kombëtare shqiptare.

“Nuk është një ndeshje e lehtë kjo që kemi ndaj Shqipërisë. Unë nuk mendoj kështu. Besoj se trajneri Alban Bushi e ka përgatitur shumë mirë këtë takim sepse unë kam dëgjuar komentet e bëra nga ana e tij. Besoj se Shqipëria ka një kombëtare të mirë dhe mund të na vënë në vështirësi.

Natyrshëm që objektivi jonë është fitorja, kjo nuk diskutohet. E kam parë kombëtaren e Shqipërisë në disa ndeshje dhe them se janë një grup i mirë, i kam parë edhe në fitoren që arritën ndaj një ekipi me të ardhme si Kosova. Fakti që ka shumë shqiptarë tifozë me Anglinë më pëlqen dhe shpresoj që edhe në stadium të ketë shqiptar që na mbështesin ne në këtë ndeshje”.

“Po kaloj një formë të mirë sin ë Premier League me Çelsin por edhe në Ligën e Kampioneve. Jam shumë i lumtur që shënova golin e katërt në përballjen ndaj Ajaks duke patur përballë lojtar shumë të mirë por edhe kam fatin të luaj në ekip me yje të futbollit. Edhe kombëtarja jonë e U-21 është në një formë të mirë dhe shpresojmë që të marrim një fitore ndaj Shqipërisë. Jemi të motivuar për ta bërë një gjë të tillë’.

Momentalisht Shqipëria e U-21 është vetëm 3 pikë larg Anglisë por realisht diferencat janë të mëdha sepse anglezët kanë në përbërje lojtarë që aktivizohen me ekipet e Liverpool, Chelsea, Arsenal dhe ekipeve të tjera të Anglisë.