Arrest me burg me afat 35 dite ka dhene gjykata e shkalles se pare Shkoder ndaj Eduard Kesolla i akuzuar per vrasjen e Preke Tonaj. Ne seancen gjyqesore i pandehuri Kesolla nuk ka folur ne seance ndersa ka folur vetem avokati. Mbrojtja ka kerkuar qe te sillen prova qe implikojne 30 vjeçarin.

Ndersa ka kerkuar nje mase me te lehte pasi sipas mbrojtjes deri tani nuk ka asnje prove qe implikon 30 vjeçarin ne ngjarje. Gjykatesja e çeshtjes ka caktuar masen e sigurise Arrest me burg me afat 35 dite per te pandehurin Eduard Kesolla.