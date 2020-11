“Mos ki frikë, vetëm beso” është ky mesazhi i Kryepeshkopit të Shqipërisë, Anastas Janullatos nga Njësia e Kujdesit Intensiv të Spitalit Evangelismos, në Greqi ku ai po trajtohet.

Përveç kësaj, ai shpreh mirënjohjen e tij të sinqertë për mjekët, infermierët dhe turmën e njerëzve që edhe një herë shprehën dashurinë e tyre me lutje spontane.

Mesazhi i detajuar:

Dita e parë në “Evangelismos” tashmë ka kaluar dhe gjithçka po shkon mirë. Gjatë gjithë jetës sonë ne i referohemi Zotit të surprizave por edhe Zotit të mrekullive. Udhëtimi ynë në Shqipëri filloi me thirrjen “Zoti është me ne” dhe përgjigjen e vallëzimit “dhe ne me të”, i cili mbështeste besimin tonë se “Zoti nuk do të na lërë”.

Falënderime të përzemërta për mjekët dhe infermierët e shquar dhe për turmën e njerëzve, të cilët edhe një herë shprehën dashurinë e tyre me lutje spontane.

Dy fjalë nga leximi i ungjillit të së Dielës së kaluar përcaktojnë qëndrimin e duhur: “Mos ki frikë, vetëm beso”.