Një i ri shqiptar është dënuar me 10 muaj burg për trafik droge. I riu me inicialet L.E,. u arrestua nga policia italiane me 6 pako me drogë, dhe 15 gr kokainë.

Arrestimi i tij u bë në zonën e L‘Aquila.

Siç raportojnë mediat italiane, i riu shqiptar tentoi të largohej pasi e pikasën efektivët e policisë, por nuk arriti të shpëtonte dhe u prangos.