Pas konfirmimit pozitiv me COVID-19 të presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe zonjës së parë Melania Trump lajme të tjera vijnë nga Shtëpia e Bardhë në lidhje me situatën e tyre. 17 orë pasi u diagnostikua pozitiv me COVID 19 Presidenti amerikan Donald Trump është shtruar në spital.

Një helikopter e ka dërguar atë nga Shtëpia e Bardhë në Qendrën mjekësore Ushtarake Walter Reed në Maryland. Trump është parë i veshur me një kostum dhe me maskë teksa transportohej, ndërsa do të punojë në një suitë të veçantë në spital për ditët e ardhshme si një masa paraprake.

“Presidenti është me humor të mirë, ka simptoma të lehta dhe ka vazhduar punën gjatë gjithë ditës. Nisur nga synimi për të qenë më se të sigurt dhe të kujdesshëm dhe bazuar në rekomandimet e mjekut të tij personal dhe të ekspertëve të shëndetit, presidenti do të punojë për disa ditë të ardhshme nga zyrat presidenciale në kompleksin Walter Reed.

Presidenti Trump është mirënjohës për dashamirësinë dhe mbështetjen që ka marrë ai dhe Zonja e Parë,” tha në një deklaratë për shtyp zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Kayleigh McEnany.

Bëhet me dije se Trump 74 vjec ka ethe të lehta, por nuk ka nevojë për oksigjen shtesë, ndërsa ka marrë dozën e parë të Remdesivir, antiviral intravenoz. Trump rrezikon për shkak të moshës së madhe thonë mjekët, ndërsa ai ka nisur një trajtim eksperimental me Regeneron’s, REGN-COV2,

një nga disa ilaçet eksperimentale të Covid 19 të njohura si antitrupa monoklonoal të cilat përdoren për trajtimin e një game të gjerë sëmundjesh. Po ashtu mjekët i ka rekomanduar Trump gjithashtu të marrë zink, Vitaminë D, famotidinë, melatonin dhe aspirinë.