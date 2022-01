Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka ka shprehur ngushëllimet në lidhje me ndarjen nga jeta të legjendës së futbollit shkodran, Ramazan Rragami.

“U trishtova pa masë kur mësova pak minuta më parë se Ramazan Rragami është ndarë nga jeta. Rragami do të mbahet mend dhe do të kujtohet gjithmonë si një nga figurat më të mëdha të futbollit shkodran dhe atij kombëtar. Pas një karriere të shkëlqyer si futbollist me Vllazninë ai arriti suksese shumë të madhe si trajner. Historik do të mbetet kontributi i tij në krah të Shyqyri Rrelit në sukseset e Shpresave në 1978 dhe 1981 ku arritën të shpallin Shqipërinë kampione Ballkani. Si trajner i parë ai arriti suksesin më të madh në historinë e Shpresave, duke arritur ta dërgojë Shqipërinë në çerekfinalet e Kampionatit Europian. Në këtë moment të vështirë për familjen e tij dhe gjithë komunitetin e futbollit shqiptar, dëshiroj t’i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Rragami.

Ne do ta kujtojmë dhe do ta nderojmë gjithmonë kontributin që ai ka dhënë për futbollin shqiptar”, shkruan Duka.