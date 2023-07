Sekretari i Përgjithshëm, Gazmnet Bardhi i është përgjigjur në një deklaratë për media kërkesës së Komisionit të Etikës për të qenë i pranishëm në mbledhje pasditen e sotme ku do shqyrtohet ankimi i Kryesisë së PD për anulimin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Bardhi tha se sekretari i përgjithshëm i jep llogari vetëm Këshillit Kombëtar dhe thekson se ai do të mblidhet ditën e nesërme online.

Bardhi tha se Kryesia e PD ka zvogëluar listën e anëtarëve të PD nga 450 në 300 pa asnjë process statutor.

Jam njohur me një kërkesë të komisionit të etikës, që nuk ekziston në PD, që do duhet të shkoj për të dhënë llogari për vendimet e mia. Llogari sekretari i përgjithshëm i jep vetëm këshillit kombëtar të PD që mblidhet nesër dhe ftoj çdo koleg të marrë pjesë në mbledhjen legjitime. Sekretari i përgjithshëm akuzohet në fletërrufenë e byrosë politike se po mbledh gjoja atë që pretendohet se është këshilli kombëtar në përbërje të së cilës ka formacione që kanë bërë fushatë elektorale. Unë nuk i ndaj anëtarët e këshillit sipas qëndrimit që ata mbajtën pro ose kundër Bashës. Jam njohur dhe jam shqetësuar me një listë të bërë publike jashtë dijenisë të sekretarit të përgjithshëm, ku lista pa asnjë proces statutor, nga 450 anëtarë është zbritur në rreth 300 anëtarë. Pretendimi që kanë dhënë kolegët është se pjesa që është hequr nga lista kanë qenë të angazhuar në fushatë për një formacion tjetër politik.