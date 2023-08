Ujësjellës- Kanalizime Qarku Shkodër njofton abonentët se është riparuar defekti i rëndë në rrjetin e furnizimit me energji elektrike të stacionit të pompave në Dobraç.

Riparimi i defektit ka nisur në orën 03.00 të mengjesit, sapo është konstatuar dhe ka përfunduar para pak minutave.

Në terren, pavarësisht kushteve të vështira të motit, kanë punuar pa ndërprerje grupet e punes të UKQSH në bashkëpunim me ato të OSHEE Shkodër.

UKQ Shkodër falenderon abonentët për mirëkuptimin e treguar dhe i siguron se pas pak minutave do të rikthehet furnizimi normal me ujë të pijshëm në qytet.

