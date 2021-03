Vendi ynë mbetet në ndikimin e motit të kthjellët në zonat bregdetare dhe të ulëta por vranësira kalimtare do këtë në zonat malore, situatë e cila vijon deri në mesditë kur vranësirat kalimtare shfaqen nëpër territor sipas meteoalb.

Temperaturat e ajrit ulen lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3°C deri në 16°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtesi 35 km/h nga drejtimi verilindor duke krijuar ne det dallgëzim 3 ballë.

Rajoni dhe Europa: Brigjet e detit Egje dhe Rajoni Lindor i Europës mbetet me vranësira dhe reshje të dendura shiu e dëbore. Ndërsa me kthjellime dhe vranësira të lehta do të paraqitet pjesa tjetër e kontinentit. Konkretisht Veriu, Qëndra dhe Europa Jugore.